Sky – Inter, a oggi Dybala e Lukaku alternativi. Possono arrivare entrambi se…

L'Inter porta avanti in parallelo le piste Dybala e Lukaku: ecco le condizioni per il doppio colpo nell'attacco nerazzurro

L'Inter porta avanti in parallelo le piste Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Sempre più vicino l'argentino, mentre si attendono novità da Londra per il belga. Intanto Sky Sport svela le condizioni per il doppio colpo nell'attacco nerazzurro: "Per quanto riguarda Paulo Dybala, continuano i contatti tra l'Inter e Jorge Antun. Non è da escludere un nuovo incontro tra le parti: i nerazzurri si sono avvicinati molto e devono scegliere quando sferrare l'attacco definitivo. L'altra pista importante riguarda Lukaku: il belga ha aperto al ritorno e il Chelsea è disponibile a parlarne.