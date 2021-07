Lukaku, ritorno a Milano… senza grilli per la testa: vuole solo l’Inter

Nuovi rumors su Big Rom, ma lui ha le idee chiare: vuole continuare in nerazzurro anche nella prossima stagione

L'Inter considera Romelu Lukaku intoccabile verso la nuova stagione. E Big Rom non ha alcuna intenzione di cambiare aria, anzi. È tornato in anticipo, si è messo subito a disposizione di Simone Inzaghi e aspetta con ansia l'inizio ufficiale della nuova stagione. C'è la volontà reciproca di andare avanti insieme, nonostante i nuovi rumors di mercato sul Chelsea. "Il muro nerazzurro resta alto, altissimo, e anche Romelu (in passato cercato dai Blues) ha un atteggiamento irreprensibile, è tornato a Milano per rimettersi a disposizione senza grilli per la testa", fa sapere Alfredo Pedullà.