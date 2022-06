Pedullà – Inter, attesa per Lukaku: il punto. Skriniar? Offerta PSG non congrua

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Bellanova e Cambiaso sono obiettivi solo da formalizzare nei prossimi giorni. In un secondo momento toccherà a Dybala e Mkhitaryan, mentre per Asllani domani potrebbe andare in scena un incontro per tentare di chiudere.

Alfredo Pedullà, poi, conferma come su Lukaku non ci sia chiusura né freddezza ma al momento c'è attesa. Qualora si riuscisse a strappare un prestito senza un grande esborso, allora l'affare potrebbe decollare. Il PSG non molla Skriniar ma al momento non c'è un'offerta congrua per il difensore slovacco. L'Inter, in ogni caso, è pronta a chiudere per Bremer.