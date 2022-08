Mercato, non escluse brutte sorprese: “C’è una mail che l’Inter non vuole proprio ricevere”

L'Inter non ha intenzione di vendere pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi in quest'ultimo mese di mercato. Ma...

L'Inter non ha intenzione di vendere pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi in quest'ultimo mese di mercato. Ma si sa, le vie delle trattative sono infinite, e per questo non si possono affatto escludere brutte sorprese. Ecco perché i nerazzurri sperano vivamente di non ricevere mail da Londra, dove il Chelsea resta fortemente interessato a Denzel Dumfries. Scrive il Corriere dello Sport:

"Se l'Inter dovesse sostituire Dumfries, terrebbe in debita considerazione Wilfried Stephane Singo del Torino, obiettivo non semplice perché adesso il Torino vuole rinforzarsi e non cedere (dopo Bremer) un altro pezzo pregiato. Alternative? Piace tanto Dest del Barcellona che però sembra inavvicinabile anche se Azpilicueta sbarcasse in Catalogna. Idem Castagne del Leicester. Ecco perché l'Inter spera che da Londra di mail in questa sessione di mercato non ne arrivino".