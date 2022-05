GdS – Inter, 60 mln di plusvalenze e non solo: “Ecco il mandato societario sul mercato”

È già tempo di pianificare il mercato per la nuova stagione. Prima sono necessarie le cessioni, poi i colpi in entrata per rinforzare l'Inter

Alessandro Cosattini

È già tempo di pianificare il mercato in vista della nuova stagione. In casa Inter si inizia a pensare alle mosse per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, ma prima saranno necessarie delle cessioni. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport.

“Il mandato societario che arriva direttamente dalla Cina è chiarissimo: una sessantina di milioni di plusvalenze andranno realizzate e il monte ingaggi ridotto di un 15% circa. Tutto ciò è noto a Inzaghi da tempo, ma il tecnico preferirebbe comunque vivere un’estate meno turbolenta di quella del 2021: «Speriamo di avere meno difficoltà dell’anno passato», ha ammesso lo stesso tecnico. E poi altre parole ancor più esplicite: «Bisogna fare le cose per bene perché questi tifosi meritano altre gioie. Temo altre brutte sorprese dal mercato? Non lo so. L’auspicio è che possiamo ripartire nel migliore dei modi, con un organico sempre più competitivo. Bisogna tenere i migliori e magari aggiungere qualcosa»”, si legge sul quotidiano.