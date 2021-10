Mercato Inter, Marotta cederebbe uno tra questi due giocatori già a gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina, l’Inter si guarda attorno alla ricerca di opportunità in entrata, ma occhio anche alle possibili cessioni

Il mercato di gennaio si avvicina. L’Inter si guarda attorno alla ricerca di eventuali opportunità in entrata, ma occhio anche alle possibili operazioni in uscita. Sono due gli indiziati su tutti a poter partire tra i centrocampisti, come sottolinea Calciomercato.com: “Arturo Vidal ha avuto interessamenti da campionati meno affascinanti rispetto a quelli europei, soprattutto in Sudamerica, tra Brasile e Argentina, col Flamengo particolarmente attento; Matias Vecino è stato accostato al Napoli, che poi ha puntato su un altro profilo, come Zambo Anguissa, ed è rimasto in nerazzurro, per giocarsi le sue chance. Ora è cambiato tutto: entrambi in scadenza di contratto, difficilmente lasceranno nel mercato invernale, a meno che qualcuno si presenti al tavolo delle trattative nerazzurre: Marotta cederebbe uno dei due anche per risparmiare qualcosa in termini di ingaggio, soprattutto per quanto riguarda il cileno”, si legge.