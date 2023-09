Inter, pista Maxime Lopez si è raffreddata per… Asllani: il retroscena

La pista Maxime Lopez per l'Inter si è raffreddata soprattutto per... Kristjan Asllani: ecco l'interessante aneddoto di mercato

La pista Maxime Lopez per l'Inter si è raffreddata soprattutto per... Kristjan Asllani . L'interessante retroscena sul mercato nerazzurro arriva oggi dal Corriere dello Sport: "L’arrivo del regista del Sassuolo, infatti, era strettamente legato ad Asllani. In sostanza, doveva essere messo in piedi uno scambio di prestiti.

Solo che l’albanese, pur desiderando giocare di più, anche a costo di lasciare temporaneamente l’Inter, non ritiene che la squadra neroverde sia la piazza migliore. Preferirebbe inseguire il rilancio all’Empoli, dove è cresciuto e dove si è messo in mostra. Il club toscano, però, non ha una contropartita da offrire all’Inter. E, comunque, il Sassuolo non lascerebbe andare Lopez con un semplice prestito", si legge. I nerazzurri per il centrocampo hanno chiuso per Klaassen proprio questa mattina.