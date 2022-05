Mercato Inter, ecco la differenza tra il 2021 e il 2022. Marotta e Ausilio…

L’Inter ha bisogno di un mercato con il segno attivo la prossima estate, ma c'è una differenza rispetto alla passata stagione

L’Inter ha bisogno di un mercato con il segno attivo la prossima estate. La differenza, tra il 2021 e il 2022, tra quando il club fu costretto a salutare prima Hakimi e poi Lukaku, è anche, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in un mercato in uscita “parallelo” completamente diverso da parte dell’Inter. "Oggi Marotta e Ausilio hanno maggiori possibilità di ricavare soldi dalle cessioni dei giocatori in prestito, rispetto a un’estate fa. L’elenco è lungo, arriverà il momento in cui il club dovrà decidere quali dei suoi giovani vendere e quali invece magari dare nuovamente in prestito".