CdS – Gosens a rilento: l’Inter torna sul mercato per un esterno sinistro?

Altrimenti, se emergesse qualche dubbio, non è da escludere un intervento sul mercato per aggiungere un laterale sinistro. E chissà che individuare un profilo di quel genere non sia più semplice della ricerca di un centrale low-cost, come si può leggere a parte. E allora, in quel caso, non sarebbe da escludere che il “rinforzo” per il pacchetto arretrato diventasse Darmian, che il braccetto l’ha già fatto in più occasioni”, si legge.