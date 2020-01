Sky – Inter, mercato finito. Oggi proposti diversi attaccanti: questa la scelta del club

Si può ufficialmente dichiarare chiuso il mercato invernale dell’Inter. Lo comunica Sky Sport, che spiega perché non c’è più stata possibilità di prendere Olivier Giroud. Il Chelsea ha tenuto duro: dieci giorni fa, quando il club poteva chiudere, i Blues l’avrebbero dato perché c’era il tempo di trovare il sostituto. Senza questo non se la sono sentita di lasciarlo andare: lui ha fatto di tutto per andare via. L’Inter ha trattato telefonicamente, ma non c’è stato il via libera definitiva. Sulla questione attaccante, dopo i tentativi per Giroud, per Pandev e per Slimani fino a ora di pranzo, sono stati proposti giocatori di tutti i tipi, ma il club nerazzurro non se l’è sentita di fare un’operazione tanto per farla: da dopo ora di pranzo l’Inter ha deciso di non fare nulla. Il mercato dei nerazzurri è finito.