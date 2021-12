Inter, a gennaio i dirigenti tornano sul mercato: la strategia è delineata

I dirigenti dell'Inter hanno le idee chiare: ecco la strategia in vista della finestra invernale di calciomercato

La strategia in vista del mercato invernale è delineata in casa Inter. La società è attenta ad eventuali opportunità per rinforzare ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato oggi da La Repubblica: “A gennaio l'Inter tornerà anche sul mercato dei calciatori, su cui non sono attese spese pazze, ma qualcosa si farà. In ogni caso il club, grazie al lavoro fatto dai due amministratori delegati Beppe Marotta (Sport) e Alessandro Antonello (Corporate), è finanziariamente abbastanza solido da arrivare senza scossoni fino alla fine della stagione, qualsiasi sarà il risultato sportivo. Una prospettiva molto più rosea rispetto a quella che la stessa proprietà si prefigurava dodici mesi fa”, si legge.