Mercato Inter, spunta un nuovo nome per il centrocampo. “Altro duello con la Juve, Marotta…”

Tra i profili che si sono messi in luce in questa stagione nelle fila del Sassuolo c’è anche Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan – i neroverdi l’hanno pagato 10 mln di euro più 2 di bonus – e nel giro della Nazionale di Mancini. Come sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com, il Milan non ha nessuna recompra e per questo il ds Carnevali e la proprietà del Sassuolo puntano a massimizzare in caso di cessione: Locatelli, la cui valutazione vale almeno il doppio dell’investimento fatto e piace alla Juventus ma il classe ’98 è nel mirino anche dell’Inter: “italiano come piace a Marotta e con caratteristiche che Ausilio stima da anni. Ecco perché per Manuel potrà essere un’estate di sorprese“, chiosa il giornalista.

(calciomercato.com)