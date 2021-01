Sky – Mercato Inter, non si muove nulla ad oggi. Operazioni solo con incastri. Riecco Vecino

Sul mercato dell’Inter non ci sono notizie. E la notizia è proprio questa. L’hanno data Conte e Marotta sottolineando con parole chiarissime che al momento non sono previste operazioni in entrata e in uscita. Ed è il concetto ribadito da Skysport.

Andrea Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri, ha sottolineato: “Discorso Inter e mercato, è un argomento oppure no dopo quanto detto da allenatore e dirigenti? Al momento è un discorso che non porta a nessun sviluppo a livello di trattative. Perché come hanno ricordato Marotta e Conte è una situazione di congiuntura per la quale deve essere ceduto qualcuno per avviare, anche a livello numerativo, una trattativa perché arrivi qualcun altro. È un mercato auto finanziato ed è probabile che l’Inter rimanga così. Si proveranno a fare delle operazioni. La questione Eriksen la conoscono tutti, ma al momento non si sta sviluppando nulla. Possibile che qualcuno possa essere interessato potrebbe provare a farsi sentire negli ultimi giorni di mercato e quindi rendendo le cose complicate. Se ci fossero degli spiragli, arrivassero situazioni assolutamente vantaggiose, incastri con prestiti nel quale la liquidità del club non venisse messa in azione magari qualcosa si sblocca. Perché in questo momento certe operazioni non si possono fare ma ad oggi non si muove proprio nulla”.

Oggi si lavora soprattutto sul campo, con la squadra che si sta allenando in vista della partita contro la Fiorentina. E la notizia è il recupero di Vecino che piano piano sta mettendo nelle gambe allenamenti in gruppo e minuti.

(Fonte: SS24)