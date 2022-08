GdS – Mercato Inter, ore decisive: Skriniar, Gosens e l’ultimo colpo per Inzaghi

Sono ore caldissime e decisive in casa Inter . La finestra estiva di calciomercato volge ormai al termine e La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative calde delle ultime 24 ore: dai nomi di Robin Gosens e Milan Skriniar al difensore tanto atteso da Simone Inzaghi per il ruolo di vice de Vrij. Ecco le ultimissime sul mercato nerazzurro.

“Nella giornata odierna era decollata la trattativa per portare Gosens al Bayer Leverkusen, ma l'ostinato rifiuto del club tedesco a considerare l'obbligo di riscatto cui l'Inter intendeva concedere il prestito ha quanto meno congelato la trattativa. Questa operazione avrebbe comportato l'immediato interessamente degli uomini-mercato interisti per Borna Sosa.

Quello che però interessa ancora di più i tifosi dell'Inter e Inzaghi è la possibile offensiva finale del Psg per Skriniar. Il club italiano ha più volte dichiarato che a certe cifre (60 milioni e dintorni) il difensore slovacco non si sarebbe mosso, nelle ultime ore però è ripartito il tam tam della stampa francese su un presunto nuovo assalto del club parigino, alimentato dalle dichiarazioni rese ieri in conferenza stampa dal tecnico Galtier", si legge. Intanto, Inzaghi continua ad aspettare un difensore in entrata per completare il reparto arretrato.