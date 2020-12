Inter, Vecino a oggi non è sul mercato: “Ma a fine gennaio può andare via con un’altra formula”

A oggi, anche e soprattutto a causa della lunga inattività, Matias Vecino non è sul mercato. All’Inter, infatti, non sono arrivate richieste per il centrocampista uruguaiano, che presto tornerà ad allenarsi in gruppo. Ma non è escluso che negli ultimi giorni l’ex Fiorentina possa comunque partire, magari in prestito:

“Oggi, così come a settembre, Vecino non è sul mercato perché, dopo un’assenza di cinque mesi, non ci sono richieste importanti. A fine mercato, però, l’Inter e Conte decideranno se tenerlo in organico (la stagione scorsa 25 gare e 3 gol), oppure mandarlo via, presumibilmente in prestito, per fargli ritrovare continuità, anche in vista della Copa America in programma nell’estate 2021 che potrebbe rilanciarlo anche in chiave mercato“.

(Fonte: Tuttosport)