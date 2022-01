GdS – Mercato Inter, zero spese e zero entrate. Occhi sul futuro: “Il budget estivo…”

La società nerazzurra aveva intenzione di fare operazioni a parametro zero e senza obbligo di riscatto: Gosens ha fatto eccezione

Sono arrivati Caicedo e Gosense sono andati via, in prestito, Sensi e Satriano. Il bilancio dell'Inter rispetto al mercato di gennaio è zero. Il club nerazzurro non ha pagato nulla per i due calciatori: il tedesco è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 22 mln + bonus. Ma in questo mercato la società non ha speso nulla