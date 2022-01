Pedullà: “Mercoledì Inter e Atalanta chiudono il colpo Gosens. Tutte le cifre”

Robin Gosens presto sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione è in chiusura, sono ormai note tutte le cifre dell’affare

Robin Gosens presto sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione è in chiusura, sono ormai note tutte le cifre dell’affare sull’asse Milano-Bergamo. Ne parla così Alfredo Pedullà in onda a Sportitalia: “Domani (mercoledì, ndr) Inter e Atalanta chiudono l’operazione Gosens. C’è un patto tra il giocatore e il club, dalla scorsa estate. Lui non voleva andare al Newcastle, per i nerazzurri è un colpo da 22 milioni più bonus. Lui ha già l’accordo con l’Inter per quattro anni più opzione, guadagnerà circa 3 milioni bonus compresi a stagione”. Ormai ci siamo, Gosens presto vestirà la maglia nerazzurra.