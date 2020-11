TS – Inter su Meret? Stagione controversa, ma il Napoli non svende: ecco la richiesta

Alex Meret è uno dei nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il futuro della porta dell’Inter. Non il solo, ma sicuramente tra i principali osservati. TuttoSport riflette sul momento del giovane portiere: “Sta vivendo l’ennesima stagione controversa a Napoli. Acquistato tre estati fa per diventare il punto fermo della porta azzurra, prima con Ancelotti e poi con Gattuso non è invece riuscito a trovare la continuità che si aspettava, tant’è vero che ha giocato il 50% circa delle gare del Napoli dal suo arrivo. Meret però è ancora giovane (è un ’97), ha ampi margini di crescita e De Laurentiis non intende perderlo. Quando il suo nome nei mesi scorsi ha iniziato a circolare negli ambienti di mercato, infatti, il Napoli ha fatto sapere di valutarlo fra i 40 e i 50 milioni. Insomma, non sarà semplice portare via Meret al Napoli, panchina o non panchina”.