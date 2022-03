Messaggio di continuità: Brozovic dopo Bastoni, Barella e Lautaro. “L’Inter spenderà 180mln”

Un messaggio di forte continuità e di fiducia nei confronti del gruppo che l'anno scorso si è maturato campione d'Italia

Un messaggio di forte continuità e di fiducia nei confronti del gruppo che l'anno scorso si è maturato campione d'Italia e che quest'anno è ancora in lotta per riconfermare lo scudetto sul petto. Con i rinnovi di Bastoni, Barella, Lautaro e (ieri) di Brozovic, l'Inter dà un chiaro segnale a tutti:

"Ma il discorso si può anche allargare: Bastoni un anno fa, poi Barella e Lautaro lo scorso autunno, ora il croato. I numeri diventano a tre cifre, circa 180 milioni ragionando fino al 2026, tenendo presente che alcuni adeguamenti sono arrivati a stagione in corso. Forse aiuta di più pensare alla cifra secca sul monte ingaggi: i quattro pilastri pesano per 40 milioni lordi complessivi, circa un quarto del monte stipendi attuale, aumento comunque compensato (almeno in parte) dall’abbassamento delle quote di ammortamento dei vari calciatori. È in ogni caso un messaggio di continuità", scrive la Gazzetta dello Sport.