Repubblica – Mercato, la Serie A investe. E l’Inter ha preso il miglior laterale del campionato

Nell'analizzare il calciomercato delle squadre di Serie A, l'edizione odierna di Repubblica applaude le mosse dell'Inter

"Nomi nuovi, equilibri vecchi, se l’Inter ha risposto quasi in contemporanea a Vlahovic assicurandosi il miglior esterno del campionato: i 25 milioni all’Atalanta Robin Gosens andranno onorati al prossimo gol dell’Inter, anche se a segnarlo non sarà il terzino tedesco, che pure gira al ritmo di 21 reti negli ultimi 2 campionati e mezzo. Verrebbe facile, in condizioni simili, pensare che se con una mano il calcio chiede aiuti al governo, con l’altra continua a puntare cifre folli alla roulette russa del calciomercato. Una narrazione che potrebbe essere confermata da una lettura superficiale dei numeri: è vero che la Serie A è seconda solo alla Premier per cifre investite per gli acquisti di questo gennaio, con 202 milioni, euro più euro meno, contro i 300 degli inglesi e a distanza siderale dai 70 scarsi spesi nella Liga spagnola".