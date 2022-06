Sky – Inter, Milenkovic non è alternativa a Bremer: accordo col brasiliano, insidia Psg

L’Inter si è mossa per Nikola Milenkovic. Primi contatti avviati, ma non è un'alternativa a Bremer: lo scenario

L’Inter si è mossa per Nikola Milenkovic . Primi contatti avviati per il difensore della Fiorentina, in scadenza al 30 giugno 2023. Dialoghi in corso, la società nerazzurra si muove infatti per regalare due nuovi difensori a Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

“Dei primi contatti sono già stati avviati nei giorni scorsi e il profilo di Milenkovic sta scalando le gerarchie dei dirigenti dell'Inter. L'eventuale arrivo del difensore serbo della Fiorentina, inoltre, non dipende dalla trattativa per Bremer: l'Inter, infatti, vuole cercare di acquistare due difensori, dal momento che Ranocchia è in uscita (è in scadenza di contratto), ma questo dipenderà anche dalle uscite. Per quanto riguarda Bremer c'è da considerare comunque il possibile inserimento del Paris Saint-Germain: l'Inter, in ogni caso, ha già un accordo con il giocatore ma deve ancora chiudere con il Torino”, si legge.