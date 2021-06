Inter, Lazzari della Lazio nel mirino: “Sarà dura strapparlo a Lotito. Ma se arriva Sarri…”

C'è anche Manuel Lazzari nel mirino dell'Inter come possibile sostituto di Achraf Hakimi in caso di partenza del marocchino

C'è anche Manuel Lazzari nel mirino dell'Inter come possibile sostituto di Achraf Hakimi in caso di partenza del marocchino in direzione PSG. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale della Lazio potrebbe trovare meno spazio con l'eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, in quanto più adatto a un 3-5-2 che a un 4-3-3. Ecco perché l'Inter potrebbe provarci. Anche se, sostiene la rosea, strapparlo a Lotito non sarà affatto semplice: