TMW – Inter, missione di mercato in Francia: visionato un talento classe 2003

Nome nuovo per il mercato dell’Inter, rivelato da TMW. Si tratta di Sekou Fofana , esterno mancino classe 2003. È un nazionale giovanile della Costa d’Avorio (con passaporto francese) in prestito dal Losanna all'Avranches.

“Il ventenne è, per rendimento, uno dei giocatori che in Francia sta rubando maggiormente l'occhio e molti club anche di Ligue 1 lo stanno monitorando costantemente. L'Inter lo ha visionato di recente anche in occasione della gara contro il Martigues e lo farà probabilmente anche nelle prossime uscite, a partire da quella contro il Rouen. Fofana è di proprietà, come detto, del Losanna ma adesso sta giocando in National (la terza serie) francese”, si legge.