Inter, missione Marotta: “Dopo Hakimi altre 4 uscite. Si ragiona su un nome importante”

Il lavoro dell'Inter e di Beppe Marotta e Piero Ausilio sul fronte uscite non si fermerà alla cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain

Il lavoro dell'Inter e di Beppe Marotta e Piero Ausilio sul fronte uscite non si fermerà alla cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. Come scrive calciomercato.com, infatti, i dirigenti nerazzurri stanno ragionando su altri nomi, quattro in particolare: Nainggolan, Vecino, Vidal e un top come Alexis Sanchez.