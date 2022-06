Inter, Inzaghi chiave per Mkhitaryan: “Chiacchierata decisiva, gli ha promesso…”

Il ruolo di Simone Inzaghi nella trattativa per portare Henrikh Mkhitaryan all’Inter. Decisivo, secondo quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport, che ha parlato così dell’armeno verso la nuova stagione: “Inzaghi l’ha voluto fortemente, l’ha pure convinto con una chiacchierata nel momento dell’ultima decisione, quella sulla permanenza a Roma o sull’addio. Il tecnico gli ha promesso un ruolo da protagonista, non c’è motivo di dubitare che sarà proprio così. L’Inter lo ha scelto per la duttilità, oltre che per il suo curriculum. Micki può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Di più: può fare anche la seconda punta, in caso di necessità”, si legge.