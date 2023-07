Sky – Inter, c’è Morata dietro a Balogun: servono 21 mln. Poi altri due nomi

Folarin Balogun in prima fila, poi Alvaro Morata e altri due nomi: ecco i piani dell'Inter per l'attacco secondo Sky Sport

Il piano B dell’Inter per l’attacco è Alvaro Morata . Secondo Sky Sport, dietro a Balogun c’è ancora lo spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid. Ecco le ultimissime sulle piste calde per il reparto avanzato nerazzurro dopo il mancato ritorno di Romelu Lukaku.

"Se si deciderà di puntare su un giovane, allora si andrà con decisione su Balogun aprendo una trattativa con l’Arsenal. Nel caso in cui Inzaghi privilegerà un attaccante più pronto nell’immediato, allora i nerazzurri potrebbero affondare su Alvaro Morata per il quale però servirà versare i 21 milioni di euro di clausola rescissoria per liberarlo dall’Atletico Madrid. Sono loro i primi due nomi nella lista attaccanti Inter, dove comunque sono presenti – più sullo sfondo – anche altri profili, da Beto a Scamacca”, si legge.