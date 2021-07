Inter di fronte a un muro per Bellerin: l’Arsenal non scende a compromessi

Non cambiano le richieste del club inglese per l'esterno spagnolo, nel mirino dei nerazzurri per il dopo Hakimi

Alessandro Cosattini

L’Arsenal non fa sconti per Hector Bellerin. Da settimane nel mirino dell’Inter per il dopo Achraf Hakimi, l’esterno spagnolo ha chiesto al club inglese di partire direzione Milano, ma ha dovuto fare i conti con le richieste dei Gunners. Come riportato da La Repubblica, “lo spagnolo - proprio come Nandez - ha l'accordo con l'Inter, ma l'Arsenal fa muro. I londinesi chiedono 20 milioni di euro e finora non hanno aperto all'ipotesi prestito con diritto di riscatto: pretendono l’obbligo”, si legge.