Mundo Deportivo: “Inter su Emerson Royal? Rischia di sbattere contro un muro”

Il club blaugrana, dopo aver ripreso dal Betis il terzino, gli ha prolungato il contratto fino al 2026 e gli ha fatto sapere che punta su di lui

Anche il Mundo Deportivo parla di lui in chiave Inter, ma non ci sono molte speranze di vedere arrivare Emerson Royal a Milano. Questo è quanto scrive il giornale sportivo spagnolo: "L'ultimo acquisto del Barcelona è uno dei terzini d'Europa quanto a potenziale e si può dire che l'Inter, campione in carica in Italia, sia attenta al suo futuro e lo avrebbe messo nel mirino come sostituto di Hakimi se dovesse andare al PSG".