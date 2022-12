Inter, il piano A per il centrocampo del futuro: “Incontro Ausilio-agente: la situazione”

Il piano A

Alcaraz, però, è il piano B perché il primo nome sulla lista è Yunus Diomara Musah, classe 2002 in forza al Valencia: "Ausilio si è portato avanti incontrando l’agente del calciatore, Pasqualin, che ha mostrato entusiasmo di fronte alla possibilità di un trasferimento del suo assistito in Italia. Per l’Inter non ci sono dubbi, Musah è il Piano A per rinforzarsi a centrocampo, ma lo scoglio del suo cartellino è altissimo. Il Valencia valuta il calciatore 40 milioni di euro, cifra in questo momento irraggiungibile per il club di viale della Liberazione, che però non ha messo una pietra sopra alla possibile operazione", spiega il portale di mercato che evidenzia come l'Inter si sia informata con l'obiettivo di capire se il Valencia sia disposto ad aprire ad eventuali contropartite, qualora l'affare entrasse nel vivo.