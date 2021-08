Inter, arriva Nandez al fotofinish? Marotta ci riprova a questa condizione

Gli aggiornamenti sul jolly uruguaiano, sempre nel mirino dei nerazzurri per l'attacco: può essere un colpo last minute

Nahitan Nandez e l’ Inter , ci risiamo. Il jolly uruguaiano è di nuovo accostato ai nerazzurri in chiave mercato. Approfondisce la situazione Calciomercato.com, che spiega: “ La fumata bianca potrebbe arrivare al fotofinish , nelle ultime ore di mercato. Nonostante la scelta di puntare per la corsia di destra su Dumfries, sbarcato dal Psv Eindhoven per sostituire il partente Hakimi, l'Inter non molla Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995, legato al Cagliari da un contratto in scadenza nel 2024. La lunga trattativa con Giulini a cavallo tra luglio e agosto non ha portato a nulla di concreto, ma prima del 31 agosto qualcosa potrebbe cambiare”.

Il jolly è sceso in campo all’esordio di campionato con lo Spezia, ma la sua volontà è chiara: lasciare Cagliari per ambire a obiettivi più prestigiosi. “Nella sua testa c'è la volontà di andare via. Si aspetta che il Cagliari mantenga la promessa fatta e lo lasci partire ("Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta, come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo"), ma per ovvie ragioni economiche non può essere svenduto. L'Inter ci pensa, così come l'Atalanta (più indietro Leeds e Tottenham), per Marotta Nandez resta un pista percorribile, ma solo in caso di un'uscita a centrocampo. Su tutti Vidal, a segno contro il Genoa, ma sempre sulla lista dei partenti”, si legge.