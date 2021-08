SI – Inter, Nandez ormai in arrivo: domani è atteso a Milano

Il centrocampista uruguaiano è partito in serata e domani è atteso il suo sbarco a Milano: è a un passo dall'Inter

Nahitan Nandez all'Inter, ormai ci siamo. Il centrocampista uruguaiano è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Come riportato da Sportitalia, il giocatore è in arrivo a Milano ed è atteso domani, nella giornata di martedì, in città. In serata Nandez è partito in aereo dopo l'ulteriore permesso ricevuto dal Cagliari, destinazione Milano.