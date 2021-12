Mercato Inter, la strategia per gennaio: “Ritorno di fiamma Nandez. Esterni? Due nomi caldi”

Manca poco all'apertura del mercato di gennaio e l'Inter, come confermato da Inzaghi, è pronta a cogliere opportunità per migliorare la rosa

Manca poco all'apertura del mercato di gennaio e l'Inter, come ha raccontato Simone Inzaghi, è pronta a cogliere opportunità per migliorare la rosa. "Per puntellare la squadra, comunque, sarà prima necessario fare prima qualche uscita: Sensi, Vecino, Kolarov e Satriano sono i giocatori su cui si sta cercando di capire quale sia la scelta migliore per il prossimo futuro. Poi si penserà a come rimpiazzarli, anche se le priorità dell’Inter sono già chiare da tempo, al di là di chi andrà via", spiega La Gazzetta dello Sport che racconta di un pranzo strategico di mercato tra Marotta, Ausilio e Inzaghi.

Centrocampo ed esterni

"Serve un centrocampista centrale duttile, capace di giocare in più ruoli e magari anche adattarsi per necessità a fare il quinto di centrocampo. Un tipo alla Nahitan Nandez, per intenderci, a lungo trattato la scorsa estate e vicinissimo al trasferimento in nerazzurro prima dello stop del Cagliari", conferma la Rosea che poi sposta l'attenzione sugli esterni. Continua a piacere Fares, che Inzaghi ha già avuto alla Lazio e ora in forza al Genoa, ma l'alternativa è Digne, in rotta con l'Everton dato che da inizio dicembre non è stato più convocato. "Il suo futuro è segnato, ora bisognerà capire se ci sono i margini reali per riportarlo in Italia e consegnare a Inzaghi un’altra freccia di livello a sinistra. Perché il “problema” dalle parti di Viale della Liberazione è sempre lo stesso, ossia la liquidità. Oggi l’Inter può permettersi di sedersi a un tavolo e offrire un prestito (magari oneroso ma neanche troppo) con diritto di riscatto, poi in estate di vedrà. Può andare bene all’Everton? Può andare bene alla Lazio, proprietaria del cartellino di Fares ora in prestito al Genoa? E andrà bene stavolta al presidente del Cagliari Giulini, dopo che in estate ha bloccato tutto sul più bello perdendo anche la possibilità di riportare in Sardegna Radja Nainggolan? Vedremo. Di sicuro tutti e tre sarebbero ben disposti al trasferimento a Milano, dove potrebbero rilanciarsi, divertirsi e lottare per il titolo", ribadisce La Gazzetta.

Movimenti

Con Nandez, l'Inter aveva già raggiunto un accordo in estate e ora i nerazzurri potrebbero utilizzare la carta Satriano per convincere il Cagliari in uno scambio di prestiti. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, Inzaghi gradirebbe un innesto - Fares e Digne, appunto, i due nomi caldi - anche perché Dimarco, fresco di rinnovo, è visto dall'allenatore più come uno dei tre di difesa, per sfruttare le sue doti in fase di impostazione. "Che sia solo ed esclusivamente un vice Perisic, anche per evitare che una squalifica o un infortunio possa rendere la coperta troppo corta. Un rischio che Inzaghi e l’Inter non vogliono correre. Fares piace ad Ausilio dai tempi della Primavera del Verona, Digne è una new entry di grande qualità. Opportunità all’orizzonte, da cogliere al volo", la chiosa della Rosea.