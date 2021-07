Inter, Nandez in pressing sul Cagliari: oggi nuovo incontro tra i club. E Nainggolan…

Nuovo summit tra Inter e Cagliari per il calciatore uruguaiano: anche il belga è interessato alla trattativa tra i due club

Nahitan Nandez è atteso domani in Italia e attende con fibrillazione che Inter e Cagliari raggiungano l'accordo per il suo trasferimento in nerazzurro. Il club del presidente Giulini ha aperto al prestito oneroso per una cifra vicina ai 5 milioni di euro con diritto di riscatto.

Dal canto suo il calciatore ex Boca è pronto ad andare in pressing sul Cagliari nel caso in cui la trattativa dovesse diventare un tormentone, ma per il quotidiano non sarà così grazie all'apertura da parte del Cagliari.