Inter su Nandez, il prezzo ora scende: “La nuova cifra per il colpo dal Cagliari”

L'Inter pensa al jolly del Cagliari già per gennaio e può arrivare a condizioni più favorevoli rispetto alla scorsa estate

Scende il prezzo di Nahitan Nandez. L'Inter pensa al jolly del Cagliari già per gennaio e può arrivare in nerazzurro a condizioni più favorevoli rispetto alla scorsa estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Cagliari sa che non è nelle condizioni di chiedere i 36 milioni della clausola rescissoria e il prezzo dunque si abbasserà. Di quanto? Per Nandez, la richiesta è ora di circa 15/20 milioni di euro. L'Inter si muoverà a gennaio in caso di cessione in mediana, ma occhio anche alla concorrenza del Tottenham di Antonio Conte.