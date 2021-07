Inter, Nandez si avvicina: il Cagliari ha fatto una promessa al giocatore

Le ultimissime novità sul duttile centrocampista, che Simone Inzaghi aspetta per la sua Inter

Spunta una promessa, fatta dal Cagliari a Nahitan Nandez subito dopo il termine della passata stagione. Dopo il raggiungimento della salvezza con l’arrivo di Leonardo Semplici, le parti hanno parlato, soprattutto in chiave mercato. Lo svela Gazzetta.it: “IlCagliari ha promesso all'uruguaiano (che ha già una base d'accordo con l'Inter) che lo lascerà partire, ma vuole monetizzare. Ci sarebbe una clausola da 36 milioni, ma la valutazione è di 30. La sensazione è che alla fine l'affare si farà, ma non in tempi brevi”, si legge.