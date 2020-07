Inter, via alla rivoluzione. “Ecco il nome che arriverà. E mai dare svanita una pista”

Con gli infortuni di Sensi, Barella e Vecino, l’Inter è arrivata di nuovo in piena emergenza a centrocampo negli impegni cardine della stagione. Ecco perché a fine stagione sarà fatto un restyling in quel reparto, come scrive La Gazzetta dello Sport: “Gagliardini è ora condannato dagli episodi, ma non ha mai avuto un rendimento costante, per quanto Conte lo consideri un passo avanti a Vecino nelle gerarchie. Già, l’uruguaiano. Si è rivisto in campo dopo i guai al menisco. Ma già a gennaio era stato vicino all’addio. Ed è naturale che la situazione si riproporrà. Il migliore, in quel reparto, si è rivelato Borja Valero, che va in scadenza. Arriverà Tonali, va definita la situazione Nainggolan: c’è spazio per un altro innesto, mai dare per svanita la pista Vidal“.