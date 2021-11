Inter, caccia a un attaccante importante: “Scout in Ligue 1 per un nome”

La dirigenza nerazzurra è costantemente al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

Inter a caccia di un attaccante per l’estate. In caso di cessione di Alexis Sanchez, la società nerazzurra regalerà un nuovo giocatore a Simone Inzaghi. C’è un nome in particolare che piace ai dirigenti, come svelato da Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Per giugno si sta cercando un attaccante importante. Abbiamo già parlato di Adeyemi, l’Inter ha incontrato gli agenti, ma non credo verrà in Italia perché Dortmund e Barcellona spingono. L’Inter so che ha mandato degli scout a vedere Jonathan David del Lille che sta facendo benissimo: la società sta cercando un attaccante con quelle caratteristiche".