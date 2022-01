Sky – Inter, non solo Ginter per la difesa: “C’è questo nome caldo per giugno”

Il nome di Ginter a zero, ma non soltanto: la dirigenza dell'Inter è al lavoro anche verso giugno con un nome caldo su tutti

Il nome di Matthias Ginter a zero per la difesa, ma non soltanto. La dirigenza dell'Inter è al lavoro anche verso giugno con un nome caldo su tutti per rinforzare il reparto di Simone Inzaghi. Come confermato anche da Sky Sport, è quello di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino molto apprezzato per presente e futuro. Per il brasiliano si preannuncia un derby di mercato tra Inter e Milan, con i nerazzurri pronti a offrire anche delle contropartite tecniche per provare ad abbassare la richiesta cash granata.