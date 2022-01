Inter, prima Brozovic e poi… il nome in cima alla lista dei rinnovi

La priorità è sicuramente il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic in casa Inter. Ma poi si guarderà ad altre scadenze

La priorità è sicuramente il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic in casa Inter. Ma poi si guarderà ad altre scadenze, una in particolare secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Da febbraio in poi, dopo la fumata bianca di Brozovic, primi colloqui con gli altri in scadenza a giugno: in cima alla lista Handanovic”, si legge.