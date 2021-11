Sky – Inter, serenità ritrovata in società: “Rinnovi e… un nome in entrata”

La dirigenza dell'Inter si muove sul mercato in vista del futuro: c'è un nome su tutto in entrata per il club

Alessandro Cosattini

Le vere priorità di casa Inter dopo i prolungamenti di contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per nuovi rinnovi e non solo, c’è anche un nome in entrata per la squadra rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Ne parla in modo approfondito il sito di Sky Sport.

“Così come la squadra, anche la società si sta lasciando alle spalle le settimane delicate vissute soprattutto in estate, e sta ritrovando serenità e possibilità di manovra in termini di mercato: già ufficializzati i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, adesso l'Inter ha l'obiettivo di rinnovare il contratto anche di Marcelo Brozovic. I rinnovi sono in questo momento l'obiettivo primario del club nerazzurro che comunque sta dando dimostrazione di poter agire anche per qualche movimento in entrata: è il caso di quel tipo di operazioni che riguardano i calciatori in scadenza di contratto e che quindi possono arrivare a costo zero.

Un nome su tutti: André Onana, il portiere camerunese classe 1996 dell'Ajax (la cui squalifica per doping è appena scaduta) il cui contratto scadrà il prossimo giugno e che l'Inter ha già bloccato. Servirà aspettare ancora del tempo per poter sottoscrivere l'intesa, ma il fatto di aver bloccato un giocatore significa e dimostra la possibilità per la società nerazzurra di poter intervenire sul mercato", si legge.

(Fonte: Sky Sport)