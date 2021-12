Inter, per l’estate il club si muove con forza su questo nome: “Addio già deciso”

Un nome su tutti in chiave mercato verso la prossima stagione. Non per gennaio, ma per l’estate: è quello di Matthias Ginter

Alessandro Cosattini

Un nome su tutti in chiave mercato verso la prossima stagione. Non per gennaio, ma per l’estate: è quello di Matthias Ginter. Classe 1994, il difensore è in scadenza al 30 giugno 2022 ed è tra i giocatori studiati dai nerazzurri per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ne parla così il Corriere della Sera oggi: “Per l’estate si muove con forza su Matthias Ginter, che si svincolerà a giugno dal Borussia M’gladbach e ha già comunicato al suo club che non ha intenzione di rinnovare”, si legge.