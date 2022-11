L’Inter si guarda attorno per il dopo Gosens: “Si valuta questo nome con insistenza”

Un nome su tutti per la fascia sinistra dell’Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che parla così del possibile sostituto di Robin Gosens

Un nome su tutti per la fascia sinistra dell’Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che parla così del possibile innesto dei nerazzurri in caso di addio di Robin Gosens.

“L’Inter si sta guardando intorno e non a caso valuta con insistenza il nome di Vazquez del Valencia, operazione da chiudere in prestito con diritto di riscatto”, si legge. Il profilo è chiaro, ma prima i nerazzurri devono trovare una destinazione gradita a Gosens, in cerca di maggior spazio e coninuità.