Inter, vice-Barella dalla Premier? “Ecco il nome offerto con tutti i requisiti”

Una mediana bis per Simone Inzaghi. Inter a caccia di rinforzi, si cerca il vice Barella in caso di addio di Gagliardini: ecco il nome

Una mediana bis per Simone Inzaghi. Inter a caccia di rinforzi per permettere all’allenatore nerazzurro di avere doppie scelte a centrocampo. Si cerca dunque il vice-Brozovic, ma anche un giocatore che permetta a Nicolò Barella di rifiatare in caso di cessione di Roberto Gagliardini. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport.

"Anche Roberto Gagliardini ha un’etichetta con scritto “vendesi” dietro alla schiena e si cercano acquirenti. In quel caso, bisognerà trovare un’altra riserva di gran lusso, un quasi-titolare che consentirebbe a Barella di ricaricare ogni tanto le pile che consuma ogni partita. Ruben Loftus-Cheek, il medianone inglese offerto dal Chelsea, ha tutti i requisiti: piace per la personalità e il dinamismo, ma per arruolarlo serve l’ennesima apertura Blues al prestito. A dirla tutta, sarebbe meno complessa di quella su Lukaku. Ma comunque vada, anche sulla mezzala destra alle spalle di Nicolò, si opererà in questa lunga estate. L’Inter del centrocampo sarà per indole e scelta double face. Con due motori di cilindrata non troppo diversa”, si legge.