Inter, nome nuovo a centrocampo: “Questo giovane nelle relazioni più brillanti”

Non solo Frattesi: ecco un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in vista dell'estate. Lo svela La Gazzetta dello Sport

Non solo Davide Frattesi, c'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in vista dell'estate. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, che aggiunge importanti dettagli sulla pista direttamente dalla Serie B. "Nelle relazioni più brillanti arrivate in Viale della Liberazione vanno segnalate quelle del danese Morten Hjulmand, centrale del Lecce in piena corsa per la promozione in serie A. Forte fisicamente, incontrista di peso, ottima visione di gioco: si avvale anche dell’esperienza con l'Under 21 del suo Paese. In questo anno italiano ha attirato l'attenzione di tanti club, anche quelli della Premier League”, si legge.