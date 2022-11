Inter, rispunta il nome di Thuram per l’attacco: ecco perché resta di moda

Un nome che rispunta per l’attacco dell’Inter: ecco perché quello di Marcus Thuram resta un profilo d'attualità

Alessandro Cosattini

Un nome che rispunta per l’attacco dell’Inter. O meglio, che torna d’attualità sul taccuino dei dirigenti per rinforzare il reparto avanzato nerazzurro. Ne parla oggi calciomercato.com in chiave mercato, in vista della prossima stagione.

Inter, Thuram resta di moda — "Quello di Marcus Thuram è un nome che non è mai uscito dall'orbita dell'Inter. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che l'attaccante francese era stato davvero ad un passo dall'approdo nel club nerazzurro poco più di un anno fa, prima che la sorte si accanisse su di lui e un infortunio costringesse Marotta e Ausilio a virare su Correa. Non potrebbe essere altrimenti anche perché il suo contratto resta in scadenza al termine di questa stagione, quella che al momento si sta rivelando come quella della rinascita con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il classe '97 è infatti reduce da una striscia di 6 gol nelle ultime 7 partite di Bundesliga e ha portato il suo bottino stagionale a 12 in 16 partite.

Un ritorno in grande stile, sui livelli che avevano caratterizzato il suo rendimento fino al problema al ginocchio dell'agosto 2021 e che hanno ravvivato l'interesse di diversi club, ingolositi dalla prospettiva di assicurarsi un giocatore ancora in fase di crescita - ma già con una più che discreta esperienza, anche in campo internazionale - a parametro zero. Tra questi figura pure il Bayern Monaco, che dopo l'addio in estate di Lewandowski è tuttora alla ricerca di un nuovo centravanti", si legge.