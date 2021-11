Inter, non solo Kostic per il dopo Perisic: “C’è anche questo nome a 0”

Non c'è solo il nome di Filip Kostic per la fascia sinistra dell'Inter: la dirigenza sta monitorando quest'altra situazione

Non c’è solo il nome di Filip Kostic per la fascia sinistra dell’Inter verso la prossima stagione. La società nerazzurra apprezza molto l’esterno dell’Eintracht Francoforte, ma sta seguendo con grande attenzione anche un’altra pista. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, un nome nuovo in chiave mercato per l’Inter: “Occhio anche a Jesus Corona per il dopo-Perisic: Kostic è però in pole-position”, si legge.