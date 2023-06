Inter, su due nomi ci sono assolute certezze. Lukaku? In ballo c’è questa ipotesi

Dalle uscite di Onana e Brozovic, l'Inter spera di ricavare un'ottantina di milioni. Soldi che, almeno in parte, saranno investiti in entrata. Come sottolinea il Corriere dello Sport , su due nomi ci sono assolute certezze, ovvero Lukaku (considerato fondamentale da Inzaghi) e Frattesi.

"Su entrambi, però, esistono dei limiti di manovra. Per Big Rom, ad esempio, il club nerazzurro sperava di cavarsela con un nuovo prestito, ma il Chelsea ha alzato il muro, concedendo ben pochi margini di manovra. Occorre uno sforzo supplementare e, con ogni probabilità, condizioni differenti. Un’ipotesi è il prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma non si andrebbe comunque oltre i 20 milioni per l’acquisto dell’attaccante. Saranno sufficienti? Di sicuro la situazione è assai ingarbugliata e i tempi per sbrogliarla diventano lunghi".