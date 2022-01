Inter, quale punta? “Usciti questi due nomi che però non trovano riscontri”

L'orientamento dell'Inter è quello di prendere un giocatore che conosca bene la Serie A, un "pronto all'uso"

Sono diversi i nomi accostati all'Inter in queste ore per quanto riguarda il reparto offensivo: l'idea del club è infatti quella di tamponare in attesa del ritorno di Correa, che ne avrà per un mese circa. Secondo il Corriere dello Sport, sono usciti anche due profili che potrebbero piacere a Marotta e Ausilio, che però al momento non sono in lista: "L'orientamento dell'Inter è quello di prendere un giocatore che conosca bene la Serie A, un "pronto all'uso". Sono circolati anche i nomi di Keita Balde (se oggi dovesse essere eliminato dalla Coppa d'Africa) e di Kalinic che però non trovano riscontri".