Inter, Dumfries via solo per questa cifra. Anche Cuadrado tra i nomi in caso di addio

Nessun incedibile in casa Inter, ma tutti hanno un prezzo: ecco quello di Dumfries. E i nomi caldi in caso di addio

Alessandro Cosattini

Nessuno è incedibile in casa Inter. C’è la necessità di chiudere il mercato con circa 60 milioni di euro di attivo, per questo la dirigenza è pronta a valutare le offerte che arriveranno. Come svela Calciomercato.com, negli ultimi incontri con Enzo Raiola, la società ha “lasciato intendere al suo entourage che di fronte ad una grande offerta valuterebbero seriamente la possibilità di cedere Denzel Dumfries. Insomma, se ne può parlare dai 40 milioni in su”, si legge. Sul giocatore è vivo l’interesse di due big europee su tutte: Bayern Monaco e Manchester United. E l’Inter si guarda attorno per l’eventuale sostituzione dell’olandese.

Tre nomi se parte Dumfries

Vicino all'Inter è sicuramente Raoul Bellanova, ma più per la sostituzione di Ivan Perisic nella rosa di Inzaghi. Per l'eventuale dopo Dumfries, i profili valutati sono altri: “Tanti i nomi sul tavolo, incluso quello di Cuadrado. All’Inter è stato comunicato che con la Juve le cose non sono andate per come erano apparecchiate e che tutto potrebbe accadere, ma i nerazzurri al momento non sembrano troppo caldi sul colombiano.

Attenzione invece ad altri due profili: uno è Manuel Lazzari, calciatore che Inzaghi conosce molto bene e che è in uscita dalla Lazio. Una decina di milioni potrebbero essere sufficienti a soddisfare le richieste di Lotito. L’altro, quello che in casa Inter piace più di tutti, è quello di Wilfried Singo, esterno classe 2000 di proprietà del Torino. Ausilio segue da diversi mesi i progressi del calciatore ivoriano ma per Cairo non ci siede a parlare per meno di 20 milioni. Una cifra che adesso l’Inter non ha a disposizione, ma dovesse partire Dumfries…”, si legge sul portale.