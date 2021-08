L’Inter non abbandona Vlahovic: “Ecco la nuova idea dei nerazzurri”

Quello dell'attaccante viola è stato il primo nome dopo l'addio di Lukaku

L'arrivo di Edin Dzeko è solo il primo tassello di un attacco che necessita ancora di un'altra punta. Lo sanno bene i dirigenti dell'Inter che sono a caccia di un attaccante per completare un reparto che negli ultimi due anni si è retto su Lukaku e Lautaro. Come sottolinea il Corriere della Sera, Vlahovic è stato il primo pensiero dell’Inter una volta ceduto Lukaku. "Solo che la valutazione del centravanti viola è elevatissima, troppo per i nerazzurri: «Un’operazione impossibile», la definiscono coloro i quali sono vicini ai due club. La società di Zhang non ha abbandonato l’idea, l’ha solo riposta in un angolo della memoria con l’intenzione di provarci quando le condizioni finanziarie dell’Inter saranno cambiate, magari tra un anno. Il guaio è che già il 31 agosto Vlahovic potrebbe non essere più a Firenze", si legge sul quotidiano. Sull'attaccante, infatti, è forte l'interesse di Atletico Madrid e Tottenham.